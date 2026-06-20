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Mondiali, eliminata la Turchia di Celik

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 20/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiali, eliminata la Turchia di Celik

Grande delusione per Zeki Celik, che vede la sua Turchia matematicamente eliminata dal mondiale dopo zero punti in due gare. Per lui 90′ in panchina contro il Paraguay.

Se con la Roma si avvicina la fumata bianca per il rinnovo del suo contratto, l’esperienza nel mondiale nordamericano per Zeki Celik assomiglia più a un incubo. La Turchia è infatti già matematicamente eliminata dopo due partite del girone, impossibilitata a piazzarsi tra le migliori terze anche con una vittoria nell’ultimo match contro gli USA. Gli scontri diretti, infatti, condannano la squadra di Montella al quarto posto anche con eventuali 3 punti. Decisiva la sconfitta per 0-1 contro il Paraguay, dopo quella nell’esordio contro l’Australia.

Il mondiale di Celik

Il terzino romanista, dopo la titolarità (81 minuti per lui) all’esordio proprio contro i socceroos, ha ceduto il posto a Mert Muldur e osservato la disfatta dei suoi dalla panchina. Complice la superiorità numerica e la discreta prova dell’ex Sassuolo, infatti, Montella ha preferito effettuare sostituzioni più offensive.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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