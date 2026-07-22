Mercato Roma, spunta Disasi per la difesa

Dopo il clamoroso addio di Celick, la Roma continua a lavorare per rinforzare la fascia destra e segue con attenzione diversi profili.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club capitolino starebbe seguendo il profilo di Axel Disasi attentamente. Il giocatore non rientra nei piani di Xabi Alonso ed è alla ricerca di una nuova squadra con cui rilanciarsi. Nel corso della precedente sessione di mercato invernale, il francese aveva salutato i blues per trasferirsi in prestito al West Ham dove ha collezionato 14 apparizioni e dove ha condiviso metà della stagione assieme a Summerville.

Il profilo del francese garantirebbe afisicità e gioco aereo, oltre che ad una particolare esperienza sul piano internazionale. I giallorossi non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale alma starebbero studiando la mossa giusta per arrivare al difensore.