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Mercato Roma, Filippo Reale ai saluti: vicino il ritorno all’Avellino

Dienabou Balde
Pubblicato 38 minuti fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, Filippo Reale ai saluti: vicino il ritorno all’Avellino

La Roma valuta la cessione definitiva del classe 2006

Il futuro del giovane Filippo Reale potrebbe essere lontano da Roma. Dopo aver lasciato la Capitale per trasferirsi all’Avellino in prestito, questa volta l’addio potrebbe essere definitivo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane difensore, cresciuto nel settore giovanile dei giallorossi, sarebbe ad un passo dal ritorno in Campania, questa volta a titolo definitivo. L’operazione è in fase avanzata e potrebbe chiudersi nel corso delle prossime ore.

Si prepara dunque la Roma a chiudere un’altra cessione, in attesa di sviluppi per quanto riguarda il mercato in entrata, con la questione Summerville in primo piano.

 

 

#asroma #Mercato #Reale

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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