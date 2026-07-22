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Anniversario Roma, la dedica di Pellegrini: “A te, grande amore”

Dienabou Balde
Pubblicato 4 ore fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Anniversario Roma, la dedica di Pellegrini: “A te, grande amore”

In occasione dell’99° anniversario della Roma, l’ex capitano ha voluto riservare una dedica speciale

A te, grande amore“. Così, Lorenzo Pellegrini, tramite una storia pubblicata su Instagram, ha voluto augurare buon compleanno alla Roma, sulle note di Mai sola Mai. Il club che lo ha visto crescere, sia sportivamente che umanamente, e che adesso è pronto a blindarlo con un contratto fino al giugno 2028. Nei prossimi giorni il numero 7 dovrebbe sedersi al tavolo e firmare il contratto.

Secondo diverse indiscrezioni degli ultimi giorni, il centrocampista era stato più volte accostato alla Juventus e al Beşiktaş. Ma nonostante le voci, Lorenzo da Roma non ha intenzione di muoversi ed è pronto a riprendersi la scena dopo una stagione piuttosto difficile. Questa stories, con un messaggio così semplice e breve, testimoniano tutto l’amore che prova per questa piazza e che lei prova per lui. Una storia d’amore cominciata più di 10 anni fa e che è destinata a continuare.

#anniversario #asroma #pellegirni

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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