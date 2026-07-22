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Mercato Roma, dalla Svizzera: l’Al-Ahli piomba su Manu Konè

Dienabou Balde
Pubblicato 1 ora fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, dalla Svizzera: l’Al-Ahli piomba su Manu Konè

Dopo Summerville, un altro club arabo potrebbe cambiare le carte in tavola del mercato giallorosso

Secondo quanto riferito da SkySport Svizzerra, l’Al-Ahli avrebbe contattato la Roma per chiedere informazioni sul prezzo di Manu Konè. Il club saudita è rimasto particolarmente impressionato dalle prestazioni del centrocampista ai Mondiali con la Francia, e starebbe seriamente pensando di offrirgli una nuova avventura in terra araba.

Anche il Manchester United sullo sfondo

Grazie alle sue performance negli States, Manu Konè ha attirato l’attenzione di diversi club europei, più di tutti quella del Manchester United. I Red Devils sono da tempo sul giocatore, e nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta al club giallorosso. Il calciatore stesso avrebbe ribadito la volontà di giocare in Premier League, ma nonostante ciò non avrebbe escluso la possibilità di iniziare una nuova avventura in Saudi League.

#asroma #Koné #Mercato

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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