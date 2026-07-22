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Calciomercato Roma, l’Al-Hilal continua il pressing su Summerville: già programmate le visite mediche

Dienabou Balde
Pubblicato 2 ore fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, l’Al-Hilal continua il pressing su Summerville: già programmate le visite mediche

Il sogno di vedere Crysencsio Summerville con la maglia della Roma si sta facendo sempre più difficile

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, il club saudita sta continuando a fare sul serio per Summerville tanto che gli avrebbe già programmato le visite mediche da svolgere una volta atterrato in terra araba. La squadra guidata da Simone Inzaghi è piombata sul giocatore in queste ultime ore, presentando al West Ham una maxi offerta (70 milioni di euro al club e circa 13 al giocatore) e ha scombinato completamente i piani della Roma, che aveva già raggiunto l’accordo con il club inglese dopo tre offerte rifiutate.

Ora tutto passerà per le mani dell’olandese. Da tempo, aveva ribadito la volontà di vestire la maglia giallorossa ed aveva spostato con decisione il progetto di Gianpiero Gasperini. La Roma continua a rimanere sullo sfondo, speranzosa che il giocatore possa rifiutare il denaro arabo e continuare a mostrare il proprio talento in Europa.

 

#asroma #Gasperini #Mercato #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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