Mercato Roma, la ricostruzione della notte sull’affare Summerville

L’affare per portare Crysencio Summerville nella Capitale potrebbe subire una svolta importante

Secondo quanto ricostruito da Matteo Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano, l’olandese non avrebbe ancora accettato la maxi-proposta presentata dall’Al-Hilal al West Ham. Il giocatore, secondo quanto riferito dal giornalista, non sembrerebbe particolarmente attratto dall’idea di iniziare una nuova avventura in terra araba e continua a mettere la Roma in primo piano.

Dal canto suo, il club capitolino si sarebbe mosso con forza questa notte, chiamando ripetutamenteper convincerlo a sposare il progetto di. Successivamente, ci sarebbe stato uno scambio di documenti tra il club giallorosso e quello inglese, mentre si attendeva la risposta definitiva dell’olandese che non è ancora arrivata (il club inglese aveva stabilito che questa sarebbe dovuta arrivare tramite unache, appunto, non è ancora stata inviata).

La situazione, dunque, potrebbe evolversi con decisione nel corso delle prossime ore. Il giocatore è ancora appeso ad un filo tra Roma e Al-Hilal, ma le possibilità di vederlo in giallorosso potrebbero essere ancora vive.