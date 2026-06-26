Il futuro di Manu Koné continua a tenere banco in casa Roma. Il centrocampista francese è uno dei giocatori con più mercato della rosa giallorossa.

Sfuma la pista Atletico

Manu Koné avrebbe rifiutato la destinazione Atlético Madrid. Il club spagnolo era pronto a mettere sul tavolo un’offerta da circa 45 milioni di euro, cifra ritenuta soddisfacente dalla Roma. La volontà del giocatore, però, ha frenato l’operazione, impedendo un’accelerazione nella trattativa.

Il Chelsea osserva

La Roma aspetta

Restano invece vive le piste che portano in Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Chelsea e Arsenal continuano a monitorare con interesse l’ex centrocampista del Borussia Mönchengladbach , ma sono soprattutto ia poter diventare protagonisti. L’eventuale affondo del club londinese sarebbe infatti legato al futuro di, seguito con interesse dal

Secondo le indiscrezioni, José Mourinho starebbe spingendo per portare Enzo Fernandez al Real Madrid. Qualora l’argentino lasciasse il Chelsea, Koné potrebbe diventare il principale candidato per raccoglierne l’eredità. Nel frattempo la Roma, insieme al direttore sportivo Tony D’Amico, osserva con attenzione l’evoluzione della situazione, consapevole che un’offerta importante dalla Premier League potrebbe cambiare rapidamente gli scenari di mercato.