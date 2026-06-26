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Stadio della Roma, nuovo passo avanti: consegnate le prime integrazioni per il via libera al progetto

Guido Rufino
Pubblicato 6 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Stadio della Roma, nuovo passo avanti: consegnate le prime integrazioni per il via libera al progetto

Prosegue l’iter amministrativo per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nelle ultime ore sono emerse novità importanti sul fronte burocratico. 

Le integrazioni richieste

La Roma ha trasmesso le prime integrazioni richieste nell’ambito della Conferenza dei Servizi. Si tratta di un passaggio fondamentale all’interno dell’iter autorizzativo, che consentirà agli enti competenti di proseguire la valutazione del progetto relativo al nuovo impianto destinato a sorgere nell’area di Pietralata.

L’iter va avanti

Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea De Angelis, nel documento diffuso si legge che il Commissario Straordinario ha ufficialmente indetto la Conferenza dei Servizi decisoria per la valutazione e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’obiettivo è arrivare al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, atto indispensabile per consentire il prosieguo dell’intervento e l’avvio delle fasi successive dell’opera.

Verso il nuovo impianto

Pur trattandosi ancora di un passaggio amministrativo, il deposito delle integrazioni rappresenta un ulteriore segnale dell’avanzamento del progetto. La realizzazione del nuovo stadio resta una priorità per la Roma, che continua a lavorare in sinergia con le istituzioni per rispettare tutte le procedure previste e avvicinarsi alla costruzione dell’impianto che ospiterà il futuro del club giallorosso.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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