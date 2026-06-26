Prosegue l’iter amministrativo per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nelle ultime ore sono emerse novità importanti sul fronte burocratico.
Le integrazioni richieste
La Roma ha trasmesso le prime integrazioni richieste nell’ambito della Conferenza dei Servizi. Si tratta di un passaggio fondamentale all’interno dell’iter autorizzativo, che consentirà agli enti competenti di proseguire la valutazione del progetto relativo al nuovo impianto destinato a sorgere nell’area di Pietralata.
L’iter va avantiSecondo quanto riportato dal giornalista Andrea De Angelis, nel documento diffuso si legge che il Commissario Straordinario ha ufficialmente indetto la Conferenza dei Servizi decisoria per la valutazione e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’obiettivo è arrivare al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, atto indispensabile per consentire il prosieguo dell’intervento e l’avvio delle fasi successive dell’opera.
Verso il nuovo impianto
Pur trattandosi ancora di un passaggio amministrativo, il deposito delle integrazioni rappresenta un ulteriore segnale dell’avanzamento del progetto. La realizzazione del nuovo stadio resta una priorità per la Roma, che continua a lavorare in sinergia con le istituzioni per rispettare tutte le procedure previste e avvicinarsi alla costruzione dell’impianto che ospiterà il futuro del club giallorosso.