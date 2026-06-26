Celik, amarezza dopo il Mondiale: “Non è andata come volevamo, grazie a chi ci è stato vicino”

Si chiude con tanta delusione l’avventura della Turchia al Mondiale. Nonostante il successo nell’ultima gara del girone, la nazionale guidata da Vincenzo Montella non è riuscita a conquistare la qualificazione.
Eliminazione amara
La Nazionale di calcio della Turchia era arrivata negli Stati Uniti con ambizioni importanti, ma le sconfitte contro Australia e Paraguay hanno compromesso il cammino già nella fase a gironi. Il successo per 3-2 contro gli Stati Uniti, arrivato nell’ultima giornata, non è bastato a evitare l’eliminazione, ormai già matematica prima del fischio d’inizio.
Il messaggio di CelikZeki Çelik, impiegato per 84 minuti nell’ultima sfida dopo essere rimasto in panchina contro il Paraguay, ha espresso tutta la propria amarezza attraverso un post pubblicato su Instagram. “Purtroppo, il torneo non è andato come avremmo voluto. Tuttavia, nella nostra ultima partita abbiamo fatto del nostro meglio per darvi almeno una vittoria. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in ogni circostanza. Continueremo a lavorare sodo per un futuro migliore”, ha scritto il difensore.
Ora il ritorno alla Roma
Archiviata l’esperienza con la nazionale, Celik tornerà a concentrarsi sulla nuova stagione con la Roma. Dopo un Mondiale chiuso con tanta amarezza, il difensore giallorosso è pronto a voltare pagina e a mettersi a disposizione dello staff tecnico per preparare al meglio il prossimo campionato.