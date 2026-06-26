Celik, amarezza dopo il Mondiale: “Non è andata come volevamo, grazie a chi ci è stato vicino”

Si chiude con tanta delusione l’avventura della Turchia al Mondiale. Nonostante il successo nell’ultima gara del girone, la nazionale guidata da Vincenzo Montella non è riuscita a conquistare la qualificazione.

Eliminazione amara

La Nazionale di calcio della Turchia era arrivata negli Stati Uniti con ambizioni importanti, ma le sconfitte contro Australia e Paraguay hanno compromesso il cammino già nella fase a gironi. Il successo per 3-2 contro gli Stati Uniti, arrivato nell’ultima giornata, non è bastato a evitare l’eliminazione, ormai già matematica prima del fischio d’inizio.

Il messaggio di Celik

Ora il ritorno alla Roma

, impiegato pernell’ultima sfida dopo essere rimasto in panchina contro il, ha espresso tutta la propria amarezza attraverso un post pubblicato su Instagram. “Purtroppo, il torneo non è andato come avremmo voluto. Tuttavia, nella nostra ultima partita abbiamo fatto del nostro meglio per darvi almeno una vittoria. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in ogni circostanza. Continueremo a lavorare sodo per un futuro migliore”, ha scritto il difensore.

Archiviata l’esperienza con la nazionale, Celik tornerà a concentrarsi sulla nuova stagione con la Roma. Dopo un Mondiale chiuso con tanta amarezza, il difensore giallorosso è pronto a voltare pagina e a mettersi a disposizione dello staff tecnico per preparare al meglio il prossimo campionato.