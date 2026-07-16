Mercato Roma, spunta anche Timber per il centrocampo: è concorrenza con il Besiktas

La Roma bussa ancora una volta alla porta del Marsiglia dopo Greenwood: questa volta l’obiettivo è per il centrocampo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il club capitolino starebbe guardando ancora in casa del club francese alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Gasperini. Gli occhi sono puntati su Quinten Timber, centrocampista classe 2001. Il profilo del giocatore piace molto a Gasperini che lo ritiene l’alternativa perfetta nel caso in cui Manu Konè dovesse salutare.

Il club capitolino non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ai francesi, ma da ciò che filtra la trattativa per portare l’olandese nella Capitale non potrebbe essere così complicata: il club francese sta attraversando un momento di difficoltà dal punto di vista finanziario, e un’eventuale cessione di Timber potrebbe tornare utile per risanare le casse.

Non solo la Roma

La Roma, però, non è l’unica interessata. Sulla pista, infatti, sta viaggiando con decisione anche il Beşiktaş che sta seguendo con interesse l’identikit del giocatore e monitorando la situazione con attenzione. A giocare a favore del club giallorosso è l’impegno in Champions Leuage della prossima stagione, un aspetto che potrebbe facilitare l’arrivo di Timber a Trigoria.