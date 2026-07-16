ULTIM'ORA
Clamoroso Celik: la Juventus beffa la Roma, visite mediche già svolte Roma, Celik nel mirino della Juventus: accordo trovato, ma i bianconeri tentano il sorpasso Roma, Gasperini cambia programma: test con la Primavera nel quarto giorno di ritiro Mercato Roma, il Cagliari punta gli occhi su Vaz Mercato Roma, sogno Endrick: avviati i contatti con il Real Madrid Calciomercato Roma, Sarri fa chiarezza su Ederson: “Sarà un pilastro dell’Atalanta” Mercato Roma, spunta anche Timber per il centrocampo: è concorrenza con il Besiktas Mercato Roma, D’Amico blocca Tresoldi Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Konè: avviati i primi contatti Roma, possibile addio a Koné: Ederson tra le opzioni per il centrocampo
CALCIOMERCATO
BREAKING

Mercato Roma, il Cagliari punta gli occhi su Vaz

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 16/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Mercato Roma, il Cagliari punta gli occhi su Vaz

Nel calcio mercato della Roma potrebbe presto smuoversi qualcosa anche in ottica uscite. Tra i primi a salutare ci potrebbe essere anche Robino Vaz

Come riferisce Eleonora Trotta, il Cagliari avrebbe manifestato un concreto interesse per Robino Vaz. L’attaccante era arrivato nella Capitale a gennaio scorso, ma non ha reso secondo le aspettative, soprattutto quelle di Gasperini.

In 12 apparizioni, il francese ha messo a segno solo una rete. Vista la sua giovane età, l’idea del tecnico torinese e della società sarebbe quella di mandare Vaz in prestito, così che possa acquisire la giusta esperienza e farsi le ossa. La realtà sarda potrebbe rappresentare per lui l’occasione giusta per mettersi finalmente in mostra.

Le valutazioni della Roma

Ad oggi il club rossoblù non ha ancora presentato una vera e propria offerta, ma la sensazione è che la trattativa potrebbe giungere al fine in tempi brevi, poichè Robino Vaz non rientra, almeno per ora, nei piani di Gasperini e potrebbe essere una pedina sacrificabile per fare cassa. L’unico ostacolo, però, è rappresentato dall’ingaggio che potrebbe percepire l’attaccante, che il Cagliari considera elevato. La società sarda e la Roma sono pronte a sedersi al tavolo per negoziare e dare vita e per trovare il giusto accordo.

#asr #asroma #Gasperini #Mercato #RobinoVaz

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182543 articoli

ARTICOLI CORRELATI