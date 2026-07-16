Mercato Roma, il Cagliari punta gli occhi su Vaz

Nel calcio mercato della Roma potrebbe presto smuoversi qualcosa anche in ottica uscite. Tra i primi a salutare ci potrebbe essere anche Robino Vaz
Come riferisce Eleonora Trotta, il Cagliari avrebbe manifestato un concreto interesse per Robino Vaz. L’attaccante era arrivato nella Capitale a gennaio scorso, ma non ha reso secondo le aspettative, soprattutto quelle di Gasperini.In 12 apparizioni, il francese ha messo a segno solo una rete. Vista la sua giovane età, l’idea del tecnico torinese e della società sarebbe quella di mandare Vaz in prestito, così che possa acquisire la giusta esperienza e farsi le ossa. La realtà sarda potrebbe rappresentare per lui l’occasione giusta per mettersi finalmente in mostra.