Mercato Roma, il Cagliari punta gli occhi su Vaz

Nel calcio mercato della Roma potrebbe presto smuoversi qualcosa anche in ottica uscite. Tra i primi a salutare ci potrebbe essere anche Robino Vaz

Come riferisce Eleonora Trotta, il Cagliari avrebbe manifestato un concreto interesse per Robino Vaz. L’attaccante era arrivato nella Capitale a gennaio scorso, ma non ha reso secondo le aspettative, soprattutto quelle di Gasperini.

Le valutazioni della Roma

In 12 apparizioni, il francese ha messo a segno solo una rete. Vista la sua giovane età, l’idea del tecnico torinese e della società sarebbe quella di mandarein prestito, così che possa acquisire la giusta esperienza e farsi le ossa. La realtà sarda potrebbe rappresentare per lui l’occasione giusta per mettersi finalmente in mostra.

Ad oggi il clubnon ha ancora presentato una vera e propria offerta, ma la sensazione è che la trattativa potrebbe giungere al fine in tempi brevi, poichènon rientra, almeno per ora, nei piani die potrebbe essere una pedina sacrificabile per fare cassa. L’unico ostacolo, però, è rappresentato dall’ingaggio che potrebbe percepire l’attaccante, che ilconsidera elevato. La società sarda e lasono pronte a sedersi al tavolo per negoziare e dare vita e per trovare il giusto accordo.