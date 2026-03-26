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Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri in finale playoff incontreranno la Bosnia di Dzeko

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 26/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri in finale playoff incontreranno la Bosnia di Dzeko

L’Italia di Gennaro Gattuso elimina l’Irlanda del Nord e passa in finale dei playoff per il prossimo Mondiale.

Decisive le reti di Tonali e Kean che siglano il 2-0 per gli Azzurri. Per il difensore giallorosso, Gianluca Mancini, buona prestazione nei 90 minuti giocati. Il ct azzurro sceglie di dare una chance anche a Niccoló Pisilli, che è entrato in campo al minuto 84 al posto di Sandro Tonali. Panchina invece per Bryan Cristante.

Nella finale playoff, che deciderà se l’Italia potrà finalmente tornare a giocare un Mondiale, la squadra del Ct Gattuso incontrerà la Bosnia ed Erzegovina dell’ex giallorosso Edin Dzeko, che proprio questa sera ha segnato la rete dell’1-1 all’86 esimo che ha permesso alla sua nazionale di raggiungere i calcio di rigore, che hanno decretato il passaggio della squadra dell’ex attaccante giallorosso

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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