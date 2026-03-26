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Inter in ansia per Çalhanoğlu: problema al polpaccio, è in dubbio contro la Roma

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 26/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Inter in ansia per Çalhanoğlu: problema al polpaccio, è in dubbio contro la Roma

L’Inter guarda con attenzione alle condizioni dei suoi uomini chiave in vista di una sfida delicata contro la Roma, in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Un campanello d’allarme per i nerazzurri, considerando il peso del giocatore negli equilibri della squadra.

Secondo le informazioni emerse dopo gli impegni delle nazionali, lo staff medico dell’Inter valuterà nelle prossime ore le condizioni del giocatore, dopo l’uscita anticipata nell’ultima gara internazionale.

Nel dettaglio, Hakan Çalhanoğlu ha lasciato il campo durante la sfida tra Turchia e Romania a causa di un problema al polpaccio sinistro. Il centrocampista è ora in dubbio per la partita contro la Roma, in programma a San Siro la domenica di Pasqua alle 20:45. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, ma la sua eventuale assenza rappresenterebbe una perdita significativa per i nerazzurri, vista la centralità nel gioco della squadra.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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