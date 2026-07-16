Calciomercato Roma, Sarri fa chiarezza su Ederson: “Sarà un pilastro dell’Atalanta”

Il nuovo allenatore dell’Atalanta ha voluto mettere il punto sul futuro di Ederson su cui la Roma aveva puntato gli occhi

A Trigoria continua la ricerca del post-Konè nel caso in cui dovesse partire. Sul centrocampista francese sono forti Manchester United, Liverpool e Chelsea. La Roma, intanto, in attesa di sviluppi, si sta guardando intorno. Sul taccuino di D’Amico è spuntato anche il nome di Ederson, veterano di Gasperini e che dopo la mancata cessione proprio ai Red Devils ha fatto ritorno a Bergamo. Ora però il possibile approdo del centrocampista brasiliano nella Capitale si fa sempre più difficile.

Il futuro di Ederson

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, Maurizio Sarri si è espresso anche sulla questione che riguarda il futuro del giocatore. L’ex Lazio ha voluto sottolineare che, nonostante la suo mancato addio, Ederson rimane comunque uno dei giocatori chiave su cui lui stesso vorrà puntare in vista della prossima stagione.

Maurizio Sarri: “Ederson ritornerà in squadra”

Il tecnico toscano ha ribadito: “Ederson ritornerà in squadra. La mia paura era con quale testa il ragazzo potesse rimanere qui con noi. Anzi, Ederson ha dimostrato maturità e grande voglia di rimanere: sarà un pilastro di questa Atalanta“.