Roma, possibile addio a Koné: Ederson tra le opzioni per il centrocampo

Il club giallorosso valuta il futuro della mediana mentre prende forma il piano per l’eventuale sostituzione del francese

La Roma potrebbe presto salutare Manu Koné. Dall’Inghilterra continuano infatti ad arrivare indiscrezioni che parlano di un forte interesse del Manchester United, con una trattativa che sembrerebbe in fase avanzata. Un’eventuale cessione del centrocampista francese consentirebbe al club capitolino di ottenere una rilevante plusvalenza e alleggerire la situazione economica.

L’uscita di, però, costringerebbe la dirigenza a intervenire sul mercato per trovare un profilo di pari livello. Secondo quanto riportato da Teleradiostereo, tra i candidati più apprezzati figura, centrocampista

La valutazione dell’Atalanta e la concorrenza inglese

Il brasiliano rappresenta un nome particolarmente gradito sia a Gian Piero, che lo ha allenato durante l’esperienza a Bergamo, sia al direttore sportivo Tony D’Amico, che conosce bene le qualità del classe 1999. Nonostante ciò, portare il giocatore nella Capitale non sarà semplice, anche a causa dei rapporti non particolarmente distesi tra le due società.

Nelle scorse settimane l’Atalanta aveva raggiunto un’intesa con il Manchester United per il trasferimento di Ederson sulla base di circa 45 milioni di euro. L’operazione, tuttavia, è sfumata dopo il mancato superamento delle visite mediche da parte del centrocampista brasiliano.

Il club bergamasco starebbe ora valutando il rinnovo del contratto, ma non escluderebbe una nuova cessione qualora arrivasse un’offerta vicina alla cifra già concordata in precedenza.