ULTIM'ORA
Calciomercato Roma, presentata un’offerta per Summerville: c’è il sì del giocatore Calciomercato Roma, previste novità su Tresoldi la prossima settimana Calciomercato Roma, resta il nodo ingaggio per Summeriville: sulla lista rimangono Garnacho e Nusa Mondiali, Konè verso la panchina per la finale del terzo posto contro l’Inghilterra Calciomercato Roma, nessun contatto con gli agenti di Kessiè Roma, inizia il pre campionato: domani mattina sfida con la Primavera Gasperini: “Serve accelerare sul mercato. Ryan presente a Trigoria è un segnale importante” Roma, doppio rinnovo ufficiale: Cristante e Mancini restano in giallorosso Roma, Pellegrini allontana le voci di mercato: il capitano resta nella Capitale Roma, l’operazione Moreira si complica: lo Strasburgo non abbassa il prezzo
CALCIOMERCATO
BREAKING

Mercato Roma, D’Amico blocca Tresoldi

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 16/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Mercato Roma, D’Amico blocca Tresoldi

Rinforzare l’attacco resta uno degli obiettivi principali della Roma in questa sessione estiva di calciomercato. In cima alla lista di D’Amico continua ad esserci il nome di Nicolò Tresoldi.

Da un paio di giorni oramai è iniziata la missione per portare Nicolò Tresoldi nella Capitale. Il profilo e il talento del classe intrigano particolaremente Gasperini e il suo staff, per il presente, ma soprattutto per il futuro.
Con i suoi 19 gol realizzati e 5 assist serviti in 40 apparizioni, l’italo tedesco ha attirato l’attenzione di diverse big europee tra cui il Borussia Dortmund e l’Atletico Madrid.

La Roma si schiera

Nonostante il forte pressing da parte della Germania e dalla Spagna, Tresoldi ha messo fin da subito in chiaro le sue volontà: nella sua testa c’è solo la Roma. Dal canto suo, il club capitolino non ha alcuna intenzione di perdere un altro talento e per questo, come riporta il Messaggero, ha bloccato il giocatore con l’obiettivo di vincere la concorrenza contro il Dortmund e l’Ateltico.

Quello che resta da fare è presentare un’offerta al club brugge, squadra che detiene il cartellino di Tresoldi. I belgi non lasceranno di certo andare l’attaccante molto facilmente, per questo D’Amico si sta prendendo dell’altro tempo per studiare la mossa giusta e cercare di convincere la società belga.

#asr #asroma #d'amico #Mercato #Roma #TRESOLDI

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

127 articoli

ARTICOLI CORRELATI