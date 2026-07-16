Mercato Roma, D’Amico blocca Tresoldi

Rinforzare l’attacco resta uno degli obiettivi principali della Roma in questa sessione estiva di calciomercato. In cima alla lista di D’Amico continua ad esserci il nome di Nicolò Tresoldi.

Da un paio di giorni oramai è iniziata la missione per portare Nicolò Tresoldi nella Capitale. Il profilo e il talento del classe intrigano particolaremente Gasperini e il suo staff, per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Con i suoi 19 gol realizzati e 5 assist serviti in 40 apparizioni, l’italo tedesco ha attirato l’attenzione di diverse big europee tra cui il Borussia Dortmund e l’Atletico Madrid.

La Roma si schiera

Nonostante il forte pressing da parte dellaha messo fin da subito in chiaro le sue volontà: nella sua testa c’è solo la. Dal canto suo, il club capitolino non ha alcuna intenzione di perdere un altro talento e per questo, come riporta, ha bloccato il giocatore con l’obiettivo di vincere la concorrenza contro il

Quello che resta da fare è presentare un’offerta al club brugge, squadra che detiene il cartellino di Tresoldi. I belgi non lasceranno di certo andare l’attaccante molto facilmente, per questo D’Amico si sta prendendo dell’altro tempo per studiare la mossa giusta e cercare di convincere la società belga.