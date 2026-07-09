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Calciomercato Roma, Reynolds al Rennes: i giallorossi incassano dalla rivendita

Edoardo Mattei
Pubblicato 43 secondi fa il 09/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Reynolds al Rennes: i giallorossi incassano dalla rivendita

Il trasferimento del terzino dal Westerlo al club francese garantisce un introito anche alla società capitolina

La Roma ottiene un nuovo incasso senza essere direttamente coinvolta nell’operazione di mercato. Bryan Reynolds è ormai a un passo dal trasferimento al Rennes, che ha definito l’accordo con il Westerlo per portare il terzino statunitense in Ligue 1. L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di una cifra superiore ai 4 milioni di euro. Al momento della cessione del giocatore al club belga, la Roma aveva infatti mantenuto una percentuale del 25% sulla futura rivendita.

Grazie a questa clausola, il club giallorosso riceverà poco più di un milione di euro dalla conclusione dell’affare. 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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