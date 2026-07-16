La Roma continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e, mentre prosegue il braccio di ferro per Moreira, prende quota una nuova pista.
Secondo le ultime indiscrezioni, il club giallorosso starebbe valutando con attenzione il profilo di Antonio Nusa, esterno offensivo del RB Lipsia.
Il norvegese avrebbe già dato la propria apertura al trasferimento nella Capitale e l’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo, con un salario considerato pienamente alla portata della Roma.
Resta invece da trovare l’intesa con il club tedesco. Il Lipsia valuta il cartellino di Nusa intorno ai 50 milioni di euro, ma la necessità di effettuare una cessione in questa finestra di mercato potrebbe cambiare gli scenari. Dalla Germania, infatti, filtra che un’offerta vicina ai 40 milioni potrebbe essere presa seriamente in considerazione.La situazione è in evoluzione e Nusa rappresenta un’alternativa concreta qualora la trattativa per Moreira non dovesse sbloccarsi. La Roma continua a monitorare entrambe le piste, con l’obiettivo di regalare a Gasperini un nuovo esterno offensivo di qualità.