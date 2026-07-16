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Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Konè: avviati i primi contatti

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 16/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Konè: avviati i primi contatti

Il nome di Manu Konè continua a risuonare con forza in Premier League. Alla lista delle pretendenti si aggiunge anche il Chelsea.

Secondo quanto riferito dal portale inglese Team Talks, anche il Chelsea si sarebbe fatto avanti per Manu Konè, tanto che avrebbe già avviato i primi contatti con il club giallorosso. I blues ritengono quello del centrocampista francese l’identikit perfetto da regalare a Xabi Alonso. Sulla pista, però, ci sono già anche Manchester United e Liverpool che a loro volta stanno continuando a spingere per tesserare il giocatore.

La situazione

Mentre in Inghilterra si è aperta una vera e propria concorrenza, a Trigoria la Roma rimane ferma sulla sua decisione: Manu Konè è uno dei giocatori fondamenali all’interno della rosa di Gasperini e lasciarlo andare non sarà così semplice. Starà quindi alla famiglia Friedkin e a Tony D’Amico decidere quale sarà l’offerta migliore da prendere in considerazione e riflettere.

#asr #asroma #Koné #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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