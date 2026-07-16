Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Konè: avviati i primi contatti

Il nome di Manu Konè continua a risuonare con forza in Premier League. Alla lista delle pretendenti si aggiunge anche il Chelsea.

Secondo quanto riferito dal portale inglese Team Talks, anche il Chelsea si sarebbe fatto avanti per Manu Konè, tanto che avrebbe già avviato i primi contatti con il club giallorosso. I blues ritengono quello del centrocampista francese l’identikit perfetto da regalare a Xabi Alonso. Sulla pista, però, ci sono già anche Manchester United e Liverpool che a loro volta stanno continuando a spingere per tesserare il giocatore.

La situazione

Mentre insi è aperta una vera e propria concorrenza, arimane ferma sulla sua decisione:è uno dei giocatori fondamenali all’interno della rosa die lasciarlo andare non sarà così semplice. Starà quindi alla famigliadecidere quale sarà l’offerta migliore da prendere in considerazione e riflettere.