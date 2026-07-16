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Calciomercato Roma, Summerville resta l’obiettivo: trattativa in attesa del via libera

Edoardo Mattei
Pubblicato 2 giorni fa il 16/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Summerville resta l’obiettivo: trattativa in attesa del via libera

L’intesa con il West Ham non è ancora partita: prima serve l’accordo con l’esterno olandese

La Roma continua a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e il profilo che convince maggiormente la dirigenza resta quello di Crysencio Summerville. L’interesse per l’esterno olandese non è una novità: i contatti erano stati avviati già prima del Mondiale e, dopo una fase di rallentamento, il suo nome è tornato in cima alla lista delle preferenze del club.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, i giallorossi stanno concentrando i propri sforzi sul raggiungimento di un’intesa con il calciatore. Al momento, infatti, manca ancora l’accordo definitivo sulle condizioni contrattuali e, fino a quando non arriverà il consenso del classe 2001, non verrà aperta la trattativa ufficiale con il West Ham.

Operazione da circa 45 milioni

L’investimento necessario per portare Summerville nella Capitale si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro. La Roma considera l’esterno uno dei possibili punti di riferimento del nuovo progetto tecnico e ritiene che le sue caratteristiche possano valorizzare ulteriormente il reparto avanzato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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