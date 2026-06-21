Da Roma a Forte dei Marmi: Mancini al top a Olimpiadi del Cuore 26

Sotto il segno delle Olimpiadi del Cuore 26. Il conto alla rovescia è quasi finito e Forte dei Marmi si prepara ad accogliere uno degli ospiti più attesi del Decennale delle Olimpiadi del Cuore 26: Roberto Mancini. Dalla Capitale alla Versilia, l’ex attaccante di Bologna, Lazio e Sampdoria – e in passato anche tecnico della Lazio – arriverà come uno dei volti simbolo dell’edizione 2026 di Paolo Brosio, tra sport, spettacolo e solidarietà (due serate a Tennis Club – foto – e Bagni Assunta Forte dei Marmi). E’ attesissimo il Mancio: con lui ci sarà, stando a quanto ci risulta, tanti calciatori alla Partita del Cuore in Versilia, in programma venerdì 26 giugno nel campo sportivo Aliboni di Forte dei Marmi. Tra questi anche Chicco Evani e Le Grottaglie, senza tralasciare grandi artisti protagonisti della due-giorni come i Gemelli di Guidonia.

Un ritorno sotto i riflettori per il Mancio che coincide con le voci sempre più insistenti su un suo possibile. E chissà che proprio in Versilia, tra un sorriso e un pallone, non possa filtrare qualche indizio sul futuro del Mancio.

Cresciuto a pane e calcio, Mancini debuttò a soli 16 anni con il Bologna nel campionato 1981-82, segnando 9 reti in 30 presenze. Da lì una carriera luminosa, consacrata con la Sampdoria e proseguita poi da allenatore di livello internazionale. Alla Lazio è stato uno dei top, grande idolo dei tifosi.

Oggi, a 2026 inoltrato, il suo nome torna caldo: l’ipotesi di un ritorno sulla panchina azzurra circola con insistenza. E la sua presenza alle Olimpiadi del Cuore non fa che alimentare il fascino del personaggio.

Olimpiadi del Cuore 2026: sport, solidarietà e un parterre di stelle. Non solo il Mancio in Versilia al Mattone del Cuore 2026

L’evento benefico ideato da Paolo Brosio compie dieci anni e accende l’estate versiliese con un programma ricchissimo. Il 26 giugno si parte con il torneo Under 15 al centro sportivo Cherubini Aliboni, poi alle 18.15 la Partita del Cuore 2026, dove Mancini scenderà in campo insieme a Chicco Evani, Nicola Amoruso, Roberto Mussi, Nicola Legrottaglie, Samuele Mulattieri, Emanuel Gyasi, Luca Saudati, Leonardo Pettinari e Ciro Capuano.

In contemporanea, al Tennis Club Italia, spazio ai tornei di tennis e padel con vip e imprenditori. Due serate di gala da non perdere: attesissimo anche Roberto Mancini, sia alla cena di gala del 26 giugno al Tennis Club, sia ai Bagni Assunta sabato 27 giugno. Nel cuore di Forte dei Marmi, sul palco saliranno artisti come Francesco Cicchella, Pago, Mogol, Fausto Leali, Anna Tatangelo e i Gemelli di Guidonia. Il catering sarà firmato dalla chef Alessandra Rausa del brand Il Partycolare. Buon evento a tutti. Un Paolo Brosio scatenato per il Mattone del Cuore 2026 in Versilia: “sarà una grande festa”.

LE PAROLE DELLA TIFOSA ROMA MATILDE BRANDI NELLE ULTIME EDIZIONI DEL MATTONE DEL CUORE

Nelle ultime edizioni la Brandi, tifosissima Roma, era stata tra le grandi protagoniste del Mattone del Cuore. L’abbiamo più volte intervistata in esclusiva. Sempre sulla stessa lunghezza d’onda: “Mourinho grande allenatore, con lui… la Conference League un trofeo incredibile”. Su Francesco Totti aveva affermato: “Spero che possa tornare a recitare un ruolo da protagonista nella Roma. Nessuno mai potrà essere come lui”. Su Sarri aveva detto scherzando ovviamente: “E’ un piagnucolone, piange sempre questo mister della Lazio. Spero scenderanno in B (aveva sorriso, ndr)”. Ora all’Atalanta chissà che non sarà tra i grandi protagonisti il Comandante…