Nuovo stadio della Roma: cantiere al via nel 2027, inaugurazione prevista entro il 2031

Il Comune di Roma ha recentemente reso pubblico un dossier ricco di immagini e dettagli relativi al futuro impianto giallorosso. Il progetto del nuovo stadio della Roma nell’area di Pietralata continua a compiere importanti passi avanti sul piano istituzionale e progettuale, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. Tra i materiali diffusi da Palazzo Senatorio figurano numerosi rendering che mostrano l’aspetto dell’impianto, compresa la facciata caratterizzata dall’emblematica scritta “Roma 1927”.

La nuova struttura avrà una capienza di 60.605 spettatori e sarà progettata per offrire un’esperienza coinvolgente e moderna. Particolare attenzione è stata riservata alla Curva Sud, destinata ad accogliere circa 23 mila persone e pensata come cuore pulsante del tifo romanista, con l’obiettivo di creare un’atmosfera tra le più intense del panorama calcistico europeo.

Iter accelerato e possibile ruolo negli Europei del 2032

Per quanto riguarda le procedure amministrative, il percorso ha registrato un’importante accelerazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il commissario straordinario agli stadi, Massimo Sessa, ha firmato un’ordinanza finalizzata a rendere più rapidi i passaggi autorizzativi, con l’obiettivo di aprire il cantiere nell’aprile del 2027. Dopo il via libera ottenuto dal CONI, il progetto sta completando il proprio iter in Conferenza dei Servizi. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori incontri tecnici tra gli enti coinvolti e la società giallorossa, chiamata a esprimere una valutazione conclusiva entro 90 giorni dall’ordinanza. La conclusione dell’iter amministrativo è prevista per il 13 settembre, seguita dalla votazione in Campidoglio per il riconoscimento della pubblica utilità dell’opera.