ULTIM'ORA
Mourinho: “La Conference a Roma ha avuto un valore speciale. Una gara da rifare? La finale di Budapest” Il Marsiglia non fa sconti per Greenwood: “In molti pensano che lo svenderemo ma si sbagliano” Europeo U19, anche due romanisti tra i convocati dell’Italia di Bollini Calciomercato Roma, il Cagliari vuole Romano: cifre e dettagli sulla percentuale di rivendita Calciomercato Roma, Mannini ritorna dal prestito alla Juve Stabia Ritiro Roma, fissata l’amichevole estiva contro il Brighton: data e ora Dybala-Roma, accordo a un passo: maxi taglio dell’ingaggio e futuro giallorosso fino al 2029 Pulisic-Roma, arriva il muro di Amorim: il Milan lo considera incedibile Roma, torna di moda Disasi: Gasperini aspetta rinforzi per la difesa Koeman esalta Malen: “Può fare la punta e l’esterno, è un giocatore di grande valore”
NEWS

Il 26 luglio prima amichevole a Cannes

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 21/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Il 26 luglio prima amichevole a Cannes

Il 13 luglio inizia il ritiro a Trigoria: la prima amichevole ufficiale sarà il 26 luglio col Cannes, l’ultima a ferragosto a Dortmund.

Il Messaggero (D.Aloisi) – In attesa dello sprint sul calciomercato, la Roma ha delineato il programma estivo. La data da cerchiare in ròsso per il raduno è quella del 13 luglio. Il 26 ci sarà l’amichevole col Cannes (altro club di proprietà dei Friedkin), in mezzo un test col Trastevere e probabilmente un altro o con la Primavera o con la Boreale. Il 31 luglio la squadra partirà per il Galles, luogo nel quale si svolgerà la seconda parte del ritiro.

Nel Regno Unito saranno tre le amichevoli: la prima contro i padroni di casa del Cardiff il 1 agosto (Championship). Poi il 4 contro il Newport County allenato da Fuchs (campione d’Inghilterra col Leicester di Ranieri), per finire la sfida contro il Brighton l’otto agosto nella città inglese che già nel 2024 in Europa League ha ospitato i giallorossi. A Ferragosto il gran finale contro il Borussia Dortmund. La prossima settimana è previsto il lancio della campagna abbonamenti, a fine luglio la vendita degli abbonamenti per la coppa.

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182434 articoli

ARTICOLI CORRELATI