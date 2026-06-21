Il 26 luglio prima amichevole a Cannes

Il 13 luglio inizia il ritiro a Trigoria: la prima amichevole ufficiale sarà il 26 luglio col Cannes, l’ultima a ferragosto a Dortmund.

Il Messaggero (D.Aloisi) – In attesa dello sprint sul calciomercato, la Roma ha delineato il programma estivo. La data da cerchiare in ròsso per il raduno è quella del 13 luglio. Il 26 ci sarà l’amichevole col Cannes (altro club di proprietà dei Friedkin), in mezzo un test col Trastevere e probabilmente un altro o con la Primavera o con la Boreale. Il 31 luglio la squadra partirà per il Galles, luogo nel quale si svolgerà la seconda parte del ritiro.

Nel Regno Unito saranno tre le amichevoli: la prima contro i padroni di casa delil 1 agosto (Championship). Poi il 4 contro ilallenato da Fuchs (campione d’Inghilterra col Leicester di Ranieri), per finire la sfida contro ill’otto agosto nella città inglese che già nel 2024 in Europa League ha ospitato i giallorossi. A Ferragosto il gran finale contro il. La prossima settimana è previsto il lancio della campagna abbonamenti, a fine luglio la vendita degli abbonamenti per la coppa.