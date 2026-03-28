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Aldair: “La Champions non dipende solo dalla Roma. Bene Wesley”

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Aldair: “La Champions non dipende solo dalla Roma. Bene Wesley”

In occasione del raduno di Operazione Nostalgia al Palasport di Roma, Aldair ha parlato del momento dei giallorossi e della corsa a un posto in Champions League, soffermandosi anche sull’impatto di Wesley nella sua prima stagione in Italia.

Secondo te la Roma riuscirà ad arrivare in Champions?
«In questo momento ci sono delle squadre davanti. La Roma deve cercare di finire bene il campionato, ci deve provare e fare più punti possibili. Non dipende solo dalla Roma».

Ti aspettavi un impatto così positivo di Wesley?
«Il primo anno è molto difficile, lui ha avuto un impatto positivo e questo è un bene anche per la società. Non è facile il primo anno nel campionato italiano».

#Aldair #asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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