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Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa si complica: l’attaccante prende tempo e le richieste dei giallorossi sono troppo alte

Matias Ndiaye
Pubblicato 3 ore fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa si complica: l’attaccante prende tempo e le richieste dei giallorossi sono troppo alte

La Roma continua a lavorare su diverse ambiti, quello dei rinnovi dei giocatori in scadenza, quello dei colpi in entrata e quello delle cessioni. 

Uno dei nomi in cima alla lista delle cessioni del club giallorosso è Artem Dovbyk. L’ucraino, ormai fuori dal progetto di Gasperini, nelle ultime settimane è stato un obiettivo di un’altra squadra del campionato di Serie A: il Genoa.

Genoa interessato ma Dovbyk prende tempo

La trattativa tra la Roma e il Genoa, però, rimane in salita. Secondo quanto riportato al giornalista Matteo Moretto, l’attaccante non è convinto della destinazione e vuole prendere tempo e sperare che arrivino altre proposte. Inoltre a frenare l’affare c’è anche l’aspetto economico. Artem guadagna 3,5 milioni di euro a stagione (troppo per le casse rossoblu) e la richiesta della Roma è intorno ai 25 milioni. Sull’ex Girona c’è anche il Betis che però non ha presentato nessuna offerta ufficiale per il giocatore.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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