La Roma continua a lavorare su diverse ambiti, quello dei rinnovi dei giocatori in scadenza, quello dei colpi in entrata e quello delle cessioni.
Uno dei nomi in cima alla lista delle cessioni del club giallorosso è Artem Dovbyk. L’ucraino, ormai fuori dal progetto di Gasperini, nelle ultime settimane è stato un obiettivo di un’altra squadra del campionato di Serie A: il Genoa.
Genoa interessato ma Dovbyk prende tempo
La trattativa tra la Roma
e il Genoa
, però, rimane in salita. Secondo quanto riportato al giornalista Matteo Moretto
, l’attaccante non è convinto della destinazione e vuole prendere tempo e sperare che arrivino altre proposte
. Inoltre a frenare l’affare c’è anche l’aspetto economico. Artem guadagna 3,5 milioni di euro a stagione
(troppo per le casse rossoblu) e la richiesta della Roma è intorno ai 25 milioni
. Sull’ex Girona
c’è anche il Betis
che però non ha presentato nessuna offerta ufficiale per il giocatore.