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Rinnovi Roma, Pellegrini rifiuta il Besiktas e si prepara a continuare con i giallorossi

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Rinnovi Roma, Pellegrini rifiuta il Besiktas e si prepara a continuare con i giallorossi

La Roma continua a lavorare sui rinnovi di alcuni calciatori e dopo aver risolto la questione legata a Dybala, il prossimo destinato a continuare con i giallorossi è Pellegrini.

I giorni che seguono potrebbero essere decisivi per risolvere tutte le questioni legate ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza e in attesa dell’annuncio di Paulo Dybala, la Roma lavora per chiudere la trattativa anche con Lorenzo Pellegrini.

No al Besiktas: Pellegrini “sposa” la Roma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista ha rifiutato la corte del Besiktas di Vincenzo Italiano, confermando la propria volontà di dare priorità alla Roma. La sua posizione è chiara: il numero 7 è disposto a prolungare il proprio contratto con i giallorossi per altre tre stagioniaccettando una base economica molto simile a quella concordata per Paulo Dybala.

Per arrivare alla fumata bianca servirà però ancora qualche passaggio. È previsto infatti un nuovo incontro tra il direttore sportivo Tony D’Amico e l’entourage del giocatore per definire meglio termini, durata e cifre dell’eventuale accordo.

 

#asr #asroma #La Gazzetta dello Sport #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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