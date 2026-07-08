La Roma continua a lavorare sui rinnovi di alcuni calciatori e dopo aver risolto la questione legata a Dybala, il prossimo destinato a continuare con i giallorossi è Pellegrini.

I giorni che seguono potrebbero essere decisivi per risolvere tutte le questioni legate ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza e in attesa dell’annuncio di Paulo Dybala, la Roma lavora per chiudere la trattativa anche con Lorenzo Pellegrini.

No al Besiktas: Pellegrini “sposa” la Roma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , infatti, il centrocampista ha rifiutato la corte del, confermando la propria volontà di dare priorità alla Roma. La sua posizione è chiara: il numero 7 è disposto a prolungare il proprio contratto con i giallorossi

Per arrivare alla fumata bianca servirà però ancora qualche passaggio. È previsto infatti un nuovo incontro tra il direttore sportivo Tony D’Amico e l’entourage del giocatore per definire meglio termini, durata e cifre dell’eventuale accordo.