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Paredes: “Rinnovo Dybala? Era una possibilità che c’era sul contratto e nei suoi pensieri. La sua vita è molto tranquilla lì”

Matias Ndiaye
Pubblicato 31 minuti fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Paredes: “Rinnovo Dybala? Era una possibilità che c’era sul contratto e nei suoi pensieri. La sua vita è molto tranquilla lì”

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma è orami cosa fatta e si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte del club nei prossimi giorni.

Il calciatore argentino in questi mesi ha sempre avuto come priorità il rinnovo con i giallorossi, mettendo in secondo piano tutte le altre piste, addirittura anche il ritorno in Argentina. Uno dei suoi amici più cari nel mondo del calcio è l’ex Roma Leandro Paredes. Il centrocampista del Boca Juniors è stato uno di quelli che ha spinto di più per far tornare la Joya in patria, ma infine la fiducia nel progetto di Gasperini e l’amore da parte di tutti i tifosi, hanno convinto il numero 21 a rimanere nella Capitale.

A questo proposito Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita della sfida degli ottavi del Mondiale tra Argentina ed Egitto, dove ha parlato anche del futuro della Joya.

Paredes: “Rinnovo Dybala? Gli auguro solo il meglio perché è un ragazzo eccezionale”

“Ho parlato tanto in questi mesi con lui. Era una delle possibilità che c’era sul contratto, nei suoi pensieri anche. La sua vita è molto tranquilla lì. Quindi io gli auguro solo il meglio perché è un ragazzo eccezionale”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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