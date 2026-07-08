Il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma è orami cosa fatta e si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte del club nei prossimi giorni.

Il calciatore argentino in questi mesi ha sempre avuto come priorità il rinnovo con i giallorossi, mettendo in secondo piano tutte le altre piste, addirittura anche il ritorno in Argentina. Uno dei suoi amici più cari nel mondo del calcio è l’ex Roma Leandro Paredes. Il centrocampista del Boca Juniors è stato uno di quelli che ha spinto di più per far tornare la Joya in patria, ma infine la fiducia nel progetto di Gasperini e l’amore da parte di tutti i tifosi, hanno convinto il numero 21 a rimanere nella Capitale.

Paredes: “Rinnovo Dybala? Gli auguro solo il meglio perché è un ragazzo eccezionale”

A questo propositoha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita della sfida degli ottavi del Mondiale tradove ha parlato anche del futuro della Joya.

“Ho parlato tanto in questi mesi con lui. Era una delle possibilità che c’era sul contratto, nei suoi pensieri anche. La sua vita è molto tranquilla lì. Quindi io gli auguro solo il meglio perché è un ragazzo eccezionale”.