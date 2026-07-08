La pista Mason Greenwood nelle ultime ore si è complicata, con l’inserimento lampo del Fenerbahce che punta a chiudere a giorni con il Marsiglia.

Nelle ultime ore il Fenerbahce ha fatto irruzione nella trattativa per Mason Greenwood tra Roma e Marsiglia. I turchi come i giallorossi, seguivano da tempo l’esterno inglese ma non hanno mai concretizzato un offerta al club francese, fino ad ora.

Dalla Turchia sono sicuri: Mason Greenwood sarà presto un giocatore del Fenerbahçe.

Come scrive Fanatik, il club turco sembra aver raggiunto un accordo con il Marsiglia sulla base di 45 milioni più 5 di bonus pagabili a rate. Al calciatore inglese un contratto di 11 milioni di euro all’anno per 4 stagioni. Sempre secondo i quotidiano è attesa entro fine settimana la chiusura della trattativa con relativa firma dell’ex Man United sul nuovo contratto.