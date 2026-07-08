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Rinnovi Roma, accordo totale con Celik: la durata del nuovo contratto

Matias Ndiaye
Pubblicato 3 ore fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Rinnovi Roma, accordo totale con Celik: la durata del nuovo contratto

La Roma è pronta a definire ufficialmente i rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik.

Negli ultimi giorni i giallorossi hanno definito gli accordi con i calciatori in scadenza di contratto e si attende solamente la firma sul nuovo contratto.

Accordo per tre anni di contratto

Per quanto riguarda Zeki Celik, è stata raggiunta l’intesa totale per il nuovo contratto. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, l’accordo trovato è per un contratto di tre anni e le firme sono attese per i prossimi giorni. Si attendono solamente i passaggi formali con i Friedkin.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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