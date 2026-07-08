La Roma è pronta a definire ufficialmente i rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik.
Negli ultimi giorni i giallorossi hanno definito gli accordi con i calciatori in scadenza di contratto e si attende solamente la firma sul nuovo contratto.
Accordo per tre anni di contratto
Per quanto riguarda Zeki Celik
, è stata raggiunta l’intesa totale per il nuovo contratto. Come riportato da Fabrizio Romano
sul proprio canale Whatsapp, l’accordo trovato è per un contratto di tre anni
e le firme sono attese per i prossimi giorni. Si attendono solamente i passaggi formali con i Friedkin.