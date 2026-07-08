La prossima stagione della Roma si avvicina e Gian Piero Gasperini, non vede l’ora di affrontare con i giallorossi la competizione che più ama: la Champions League.
Il tecnico dei giallorossi ieri sera è stato ospite ad un evento organizzato da Sky Sport per la Champions League, competizione a cui parteciperà anche la squadra capitolina la prossima stagione. Durante l’evento Gasperini ha inoltre risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport e tra una risposta e l’altra il tecnico è stato protagonista di un siparietto con un altro grande allenatore della Roma.
Capello a Gasperini: “Ti faccio un grande in bocca al lupo”Mentre andava in onda l’intervista, in diretta, il mister giallorosso è stato interrotto da Fabio Capello, che si è accidentalmente sovrapposto alla telecamera, il quale ha approfittato del momento per prendere il microfono ed esternare la sua idea sulla Roma:
“Da quello che si legge stai facendo una squadra con la quale non puoi fallire!”.
E ancora: “Ti faccio un grande in bocca al lupo. La Roma dopo 20 anni si può ripetere, da Liedholm, a Capello… a Gasperini”.