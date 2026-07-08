Paulo Dybala sarà ancora a lungo un giocatore della Roma e l’argentino non vede l’ora di iniziare la prossima stagione in giallorosso.

Dopo settimane di trattative si è finalmente giunti ad un accordo tra la Roma e Dybala per il rinnovo. In attesa della firma sul prolungamento del contratto con la Roma, la Joya ha rilasciato delle dichiarazioni al podcast dello youtuber argentino Davoo.

Dybala: “Mou è un genio ed è una bella persona. Grazie a lui sono arrivato a Roma”

Su Messi

“Per tutto quello che sta dimostrando è il migliore. Di sempre? Le epoche sono diverse, difficile dirlo.”

Sull’arrivo a Roma grazie a Mourinho

“Mou è un genio ed è una bella persona. Ci ha sempre parlato con rispetto, si è preso cura di noi, ci ha amato e a Roma la gente si è innamorata di lui per quello che ha dato. Grazie a lui sono arrivato a Roma”.

Sulla presentazione in giallorosso

“Non sapevo nulla della presentazione al Colosseo Quadrato. La Roma mi diceva che avrei tenuto una conferenza un po’ speciale, ma non sapevo di cosa si trattasse. Quando ho salito i gradini e ho visto tutta quella gente mi sono emozionato, parliamo di 15 mila persone. Non potevo crederci anche perché venivo dalla Juventus che è un club molto odiato in Italia. C’era anche Mourinho e tutto il suo staff quella sera’”

Su EI Aynaoui

“Sta facendo un gran bel Mondiale, lo sto seguendo attentamente. E alla Roma, oltre a dire che è un giocatore forte, è anche un bravo ragazzo. Sono felice per lui”.

Sulla finale di Europa League persa

“È vero, il fallo di mano fu assurdo, ma nel corso della partita non ci fu soltanto quello. Ci sono stati vari momenti in cui l’arbitro ha fischiato cose strane. E’ un dolore ancora forte”.

Su chi può essere l’erede di Messi

“Yamal. È un fenomeno. Per me può essere l’erede di Messi, ha i mezzi giusti”.