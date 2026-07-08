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Stadio Roma, multa di 314mila euro per un occupante al Campidoglio

Matias Ndiaye
Pubblicato 58 minuti fa il 08/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Stadio Roma, multa di 314mila euro per un occupante al Campidoglio

La situazione riguardo il nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata è in continuo aggiornamento e di giorni in giorno sorgono dei nuovi problemi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, uno degli occupanti dei terreni dovrà versare 314mila euro al Campidoglio per gli anni di occupazione abusiva. La questione nasce proprio con l’avvio del progetto stadio nell’area di Pietralata. I terreni interessati sono infatti di proprietà pubblica, appartenenti al Comune di Roma, ma risultano occupati da tre nuclei familiari. Una presenza che ha aperto un contenzioso, soprattutto perché gli occupanti non risultano proprietari delle aree, ma semplici detentori precari, con l’obbligo di rilascio immediato a semplice richiesta di Roma Capitale.

Risarcimento di 314mila euro in favore del Campidoglio

Nella sentenza, la giudice ha ricostruito la vicenda, respingendo la richiesta di usucapione. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati dimostrati i presupposti necessari per riconoscere la proprietà dei terreni. Da qui il riconoscimento di un credito risarcitorio in favore del Campidoglio per l’occupazione senza titolo. Per uno degli occupanti, infatti, è arrivata la condanna al pagamento di 314mila euro: una somma relativa agli anni di occupazione abusiva delle aree.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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