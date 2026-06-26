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Calciomercato Roma, anche il Milan su Alajbegovic: cresce la concorrenza

Redazione
Pubblicato 3 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, anche il Milan su Alajbegovic: cresce la concorrenza

La corsa a Kerim Alajbegovic si arricchisce di una nuova pretendente. Sul giovane talento bosniaco, seguito da tempo dalla Roma, sarebbe infatti piombato anche il Milan, intenzionato a inserirsi nella corsa per assicurarsi l’esterno offensivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Alajbegovic avrebbe particolarmente colpito Zlatan Ibrahimovic, figura di riferimento dell’area sportiva rossonera, che avrebbe dato il proprio gradimento al possibile investimento sul classe bosniaco. La Roma continua a monitorare il giocatore da tempo e lo considera un profilo interessante in ottica futura. Tuttavia, l’ingresso del Milan nella trattativa potrebbe aumentare la concorrenza e rendere più complicata la corsa al giovane esterno, destinato a essere uno dei nomi più seguiti di questa finestra di mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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