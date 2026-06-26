Calciomercato Roma, il Betis insiste per Dovbyk: distanza sulla formula dell’operazione

Il futuro di Artem Dovbyk sembra sempre più lontano dalla Roma. L’attaccante ucraino è considerato in uscita dal club giallorosso e la società è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione in questa finestra di mercato.

Negli ultimi giorni diversi club, soprattutto provenienti dalla Turchia e dalla Spagna, hanno manifestato interesse per l’ex Girona. Tuttavia, nessuna trattativa è ancora arrivata alla fase conclusiva a causa delle richieste economiche della Roma. Se inizialmente il cartellino dell’attaccante veniva valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, la società capitolina sarebbe ora disposta a prendere in considerazione un’offerta da 15 milioni, purché la cessione venga definita entro il 30 giugno e garantisca un incasso immediato.

Il Betis presenta un’offerta, ma resta il nodo della formula

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, il Betis Siviglia avrebbe formulato una proposta ufficiale da 15 milioni di euro. L’offerta, però, prevede un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che non convince la dirigenza giallorossa.

La Roma, infatti, preferirebbe una cessione a titolo definitivo con pagamento immediato e non sarebbe intenzionata ad accettare una formula che diluisca l’incasso nel tempo. Proprio questa differenza di vedute starebbe rallentando la trattativa. Le prossime ore potrebbero comunque risultare decisive: entrambe le società hanno interesse a trovare un’intesa per evitare che la situazione rimanga bloccata e consentire a Dovbyk di iniziare una nuova esperienza già nelle prossime settimane.