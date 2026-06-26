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Stadio Roma, il club chiede di rivalutare gli scavi dell’intera villa romana

Redazione
Pubblicato 5 giorni fa il 26/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Stadio Roma, il club chiede di rivalutare gli scavi dell’intera villa romana
Nelle ultime ore sono fuoriuscite novità sul fronte nuovo stadio della Roma.
Il club giallorosso, infatti, ha reso note le prime integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi, riguardo la costruzione dello stadio. Secondo quanto riporta il giornalista Alessio DI Francesco, la Roma, ritenendo di aver già adottato tutte le misure necessarie per evitare compromissioni dei resti archeologici presenti sul terreno, ha formulato una richiesta formale alla Soprintendenza.
La società ha chiesto di riconsiderare la prescrizione che impone di riportare interamente alla luce la villa romana rinvenuta nell’area, proponendo di valutare l’esecuzione di soli scavi puntuali e mirati laddove si renda strettamente necessario per lo sviluppo dei lavori a Pietralata.

AS Roma: “Conferenza di Servizi decisoria per la valutazione e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica”

Come riportato da Andrea De Angelis su X, il club ha presentato il Provvedimento di Autorizzazione Unico – Riscontro, dopo la richiesta di integrazione documentale pervenuta. Nel documento si legge: “Il Commissario Straordinario ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria per la valutazione e l’approvazione, mediante rilascio del provvedimento di autorizzazione unico, del progetto di fattibilità tecnico-economica”. 
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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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