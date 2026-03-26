AS Roma Business Summit, quarta edizione tra networking e innovazione

Nel cuore di Roma si è rinnovato uno degli appuntamenti più significativi per il lato business del calcio italiano: un evento che, anno dopo anno, consolida il legame tra il club giallorosso e il mondo delle imprese. Un segnale chiaro di come il calcio moderno sia sempre più intrecciato con innovazione, networking e sviluppo economico.A riportare i dettagli della giornata è la stessa Roma attraverso i propri canali ufficiali, che hanno raccontato protagonisti e contenuti della quarta edizione dell’evento. Per il quarto anno consecutivo, il club ha organizzato l’AS Roma Business Summit, ospitato nella sede romana di Toyota Motor Italia. Ad aprire i lavori è stato il Chief Business Officer Michael Gandler, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come occasione di confronto tra aziende e momento formativo sui temi più rilevanti del business globale, dalla mobilità al turismo, fino a prospettive future come intelligenza artificiale e responsabilità sociale. La giornata è poi proseguita con panel internazionali moderati da Marco Francesco Mazzù, con interventi di rappresentanti di realtà come KINTO Italia, Wizz Air, Enel e Q8, affrontando temi come sport tourism ed energy transition. Spazio infine al “Business Speed Date”, format B2B che ha favorito incontri diretti tra i partecipanti, incentivando nuove collaborazioni e sinergie.
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