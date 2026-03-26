AS Roma Business Summit, quarta edizione tra networking e innovazione

Nel cuore di Roma si è rinnovato uno degli appuntamenti più significativi per il lato business del calcio italiano: un evento che, anno dopo anno, consolida il legame tra il club giallorosso e il mondo delle imprese. Un segnale chiaro di come il calcio moderno sia sempre più intrecciato con innovazione, networking e sviluppo economico.

A riportare i dettagli della giornata è la stessaattraverso i propri canali ufficiali, che hanno raccontato protagonisti e contenuti della quarta edizione dell’evento. Per il quarto anno consecutivo, il club ha organizzato, ospitato nella sede romana di

Ad aprire i lavori è stato il, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come occasione di confronto tra aziende e momento formativo sui temi più rilevanti del business globale, dalla mobilità al turismo, fino a prospettive future come intelligenza artificiale e responsabilità sociale. La giornata è poi proseguita con panel internazionali moderati da, con interventi di rappresentanti di realtà come, affrontando temi come sport tourism ed energy transition. Spazio infine al “”, format B2B che ha favorito incontri diretti tra i partecipanti, incentivando nuove collaborazioni e sinergie.