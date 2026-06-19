La Roma continua a lavorare sul fronte plusvalenze che dovrà ottenere entro il 30 giugno e una mano ai giallorossi la potrebbe dare indirettamente l’ex giallorosso Edoardo Bove.
Dopo il comunicato dell’UEFA, negli ultimi giorni, sulle sanzioni intermedie legate al Financial Fair Play, il club giallorosso cerca di consolidare ogni possibile entrata utile per migliorare la propria posizione contabile.
Roma, Bove potrebbe portare 15 milioni nelle casse giallorosseCome riferisce Il Tempo, la società giallorossa sta trattando con Generali Assicurazione la questione legata a Edoardo Bove. Il centrocampista, all’epoca dei fatti ancora tesserato della Roma, sarebbe coperto da una polizza assicurativa che potrebbe garantire al club un premio per la malattia del calciatore. La cifra in ballo sarebbe importante: circa 15 milioni di euro. Non si tratta ancora di un incasso definitivo, perché la trattativa con la compagnia assicurativa è ancora in corso.
L’eventuale riconoscimento del premio rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per i conti della Roma, che potrebbe evitare alcune cessioni importanti.