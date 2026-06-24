Nelle ultime settimane il nome di Matteo Ruggeri era stato affiancato alla Roma, ma l’Atletico non aveva ancora aperto alla cessione dell’esterno perché doveva prima cercare un sostituto, che è finalmente arrivato.

Alejandro Grimaldo, dopo gli anni al Benfica e l’esperienza al Bayer Leverkusen, è pronto a lasciare la Germania per trasferirsi all’Atletico Madrid. Come riportato da Fabrizio Romano, l’affare è ormai ai dettagli e manca davvero poco alla fumata bianca. Una notizia che può interessare anche i giallorossi, perché l’arrivo dello spagnolo potrebbe aprire le porte alla cessione di Ruggeri.

Grimaldo libera Ruggeri

L’esterno ex, ha sempre ribadito la volontà di restare ine giocarsi le proprie chance. ma l’arrivo di, cambia gli scenari.rischia di perdere il posto da titolare nella prossima stagione e a quel punto l’Atletico potrebbe iniziare al’addio.

Anche la valutazione potrebbe cambiare. La richiesta iniziale di circa 25 milioni potrebbe abbassarsi, rendendo l’operazione più accessibile. Una situazione che la Roma segue con attenzione. E che potrebbe presto spingere il club giallorosso ad accelerare per portare nella Capitale l’ex Atalanta.