Nelle ultime settimane il nome di Matteo Ruggeri era stato affiancato alla Roma, ma l’Atletico non aveva ancora aperto alla cessione dell’esterno perché doveva prima cercare un sostituto, che è finalmente arrivato.
Alejandro Grimaldo, dopo gli anni al Benfica e l’esperienza al Bayer Leverkusen, è pronto a lasciare la Germania per trasferirsi all’Atletico Madrid. Come riportato da Fabrizio Romano, l’affare è ormai ai dettagli e manca davvero poco alla fumata bianca. Una notizia che può interessare anche i giallorossi, perché l’arrivo dello spagnolo potrebbe aprire le porte alla cessione di Ruggeri.
Grimaldo libera RuggeriL’esterno ex Atalanta, ha sempre ribadito la volontà di restare in Spagna e giocarsi le proprie chance. ma l’arrivo di Grimaldo, cambia gli scenari. Ruggeri rischia di perdere il posto da titolare nella prossima stagione e a quel punto l’Atletico potrebbe iniziare a valutare l’addio.
Anche la valutazione potrebbe cambiare. La richiesta iniziale di circa 25 milioni potrebbe abbassarsi, rendendo l’operazione più accessibile. Una situazione che la Roma segue con attenzione. E che potrebbe presto spingere il club giallorosso ad accelerare per portare nella Capitale l’ex Atalanta.