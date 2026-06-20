ULTIM'ORA
Un tesoretto salva big: Soulé è conteso, c’è anche la Premier Dybala aspetta, Pellegrini tratta, Celik in chiusura Greenwood trova un D’Amico La rincorsa di D’Amico Roma, ecco i rinnovi. Celik firma subito, poi Dybala e Pellegrini I dieci giorni di D’Amico per chiudere rinnovi e cessioni Deroga per D’Amico, adesso la Roma può accelerare Calciomercato Roma, asse in uscita con il Torino Calciomercato, il Palermo insiste per Romano Arrivata la deroga per D’Amico. Priorità: plusvalenze e rinnovi
CALCIOMERCATO

Calciomercato Roma, asse in uscita con il Torino

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 20/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, asse in uscita con il Torino

Discorsi aperti tra Roma e Torino in sede di calciomercato, ci sono diversi dossier sul tavolo. I granata interessati a Romano, Cherubini e Gollini.

Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, si scaldano i rapporti tra Roma e Torino. La società piemontese è interessata ad alcuni giocatori di proprietà dei giallorossi, e può contare sulla necessità di questi ultimi di cedere entro il 30 giugno per generare plusvalenze utili. Il primo nome è quello di Alessandro Romano, centrocampista lo scorso anno in prestito allo Spezia e già cercato un’estate fa. Sul 2006 svizzero è vigile anche il Palermo, che pare in vantaggio, ma i granata possono contare sull’attrattiva della Serie A.

Gli altri nomi per il Torino

Nei discorsi tra dirigenze sono finiti però anche due calciatori. La Roma è intenzionata a cedere Luigi Cherubini, esterno sinistro d’attacco fresco di convocazione in nazionale maggiore con Baldini. Il ragazzo del 2004 ha disputato l’ultima stagione alla Sampdoria. Il Torino, poi, cerca anche un portiere, e in questo senso l’attenzione è rivolta a Pierluigi Gollini, in scadenza nel 2027. Il club della capitale, però, prima di cedere l’estremo difensore deve valutare il discorso delle liste.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182316 articoli

ARTICOLI CORRELATI