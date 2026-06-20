Calciomercato Roma, asse in uscita con il Torino

Discorsi aperti tra Roma e Torino in sede di calciomercato, ci sono diversi dossier sul tavolo. I granata interessati a Romano, Cherubini e Gollini.

Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, si scaldano i rapporti tra Roma e Torino. La società piemontese è interessata ad alcuni giocatori di proprietà dei giallorossi, e può contare sulla necessità di questi ultimi di cedere entro il 30 giugno per generare plusvalenze utili. Il primo nome è quello di Alessandro Romano, centrocampista lo scorso anno in prestito allo Spezia e già cercato un’estate fa. Sul 2006 svizzero è vigile anche il Palermo, che pare in vantaggio, ma i granata possono contare sull’attrattiva della Serie A.

Gli altri nomi per il Torino

Nei discorsi tra dirigenze sono finiti però anche due calciatori. Laè intenzionata a cedere, esterno sinistro d’attacco fresco di convocazione in nazionale maggiore con. Il ragazzo del 2004 ha disputato l’ultima stagione alla. Il Torino, poi, cerca anche un portiere, e in questo senso l’attenzione è rivolta a, in scadenza nel 2027. Il club della capitale, però, prima di cedere l’estremo difensore deve valutare il discorso delle liste.