Calciomercato Roma, asse in uscita con il Torino

Discorsi aperti tra Roma e Torino in sede di calciomercato, ci sono diversi dossier sul tavolo. I granata interessati a Romano, Cherubini e Gollini.
Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, si scaldano i rapporti tra Roma e Torino. La società piemontese è interessata ad alcuni giocatori di proprietà dei giallorossi, e può contare sulla necessità di questi ultimi di cedere entro il 30 giugno per generare plusvalenze utili. Il primo nome è quello di Alessandro Romano, centrocampista lo scorso anno in prestito allo Spezia e già cercato un’estate fa. Sul 2006 svizzero è vigile anche il Palermo, che pare in vantaggio, ma i granata possono contare sull’attrattiva della Serie A.