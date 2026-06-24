L’uomo del momento per quanto riguarda il mercato in uscita della Roma, oltre a Soulé, Koné, Dovbyk e altri, è Alessandro Romano.

Il nome in cima alla lista cessioni della Roma infatti, è quello del giovane svizzero, che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diverse squadre, su tutte il Palermo e Torino.

Passi avanti del Cagliari per Romano