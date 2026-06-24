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Calciomercato Roma, Cagliari forte su Alessandro Romano

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 24/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Cagliari forte su Alessandro Romano

L’uomo del momento per quanto riguarda il mercato in uscita della Roma, oltre a Soulé, Koné, Dovbyk e altri, è Alessandro Romano.

Il nome in cima alla lista cessioni della Roma infatti, è quello del giovane svizzero, che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diverse squadre, su tutte il Palermo e Torino.

Passi avanti del Cagliari per Romano 

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio sul giovane centrocampista giallorosso, reduce dal prestito allo Spezia, c’è anche il Cagliari, che ritiene il classe 2006 un obiettivo concreto e negli ultimi giorni sembrerebbe aver mosso grandi passi avanti con il club capitolino per arrivare al calciatore. Il prodotto del vivaio giallorosso,  può rappresentare un tassello importante per le plusvalenze della Roma, che lo valuta tra i 5 e i 7 milioni.

 

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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