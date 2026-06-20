L’Olanda vince contro la Svezia 5 a 1 e il passaggio del turno è quasi certo, ma il bomber giallorosso Donyell Malen anche in questa partita non ha convinto il tecnico olandese Koeman.

Schierato a destra dal CT, l’attaccante della Roma è stato sostituito all’intervallo dopo non aver mai calciato in porta. Al suo posto è entrato Crysencio Summerville, autore del gol del 5-1 finale per gli Oranje.

Koeman: “ Forse tornerà a giocare da attaccante anche nella prossima partita”

Dopo il triplice fischio, Koeman ha spiegato così la sostituzione di Malen.: “I nostri esterni continuavano a pressare il loro difensore centrale, mentre di solito sono i numeri 9 e 10 a farlo. Di conseguenza, ci siamo trovati in seri guai un paio di volte. Anche questo è stato il motivo della sua sostituzione. Credo che Summerville sia migliore in fase difensiva. Parliamo spesso con i giocatori della necessità di riconoscere più rapidamente i cambiamenti in campo. Capisco che la sostituzione sia difficile per Donyell, ma questo è calcio di alto livello. Ci si aspetta una prestazione di squadra”.

Nonostante il cambio all’intervallo, Koeman ha escluso qualsiasi ridimensionamento del ruolo di Malen: “Donyell non è certo il capro espiatorio; forse tornerà a giocare da attaccante anche nella prossima partita. Brobbey ha avuto qualche piccolo problema al bicipite femorale”.

Parole di elogio, infine, per Summerville. L’attaccante esterno che piace alla Roma è stato autore di un ingresso convincente: “Penso che sia fantastico sulla fascia destra in diversi modi, sia da subentrato che da titolare. Porta velocità, ma è anche molto intelligente tra le linee e tiene bene il possesso palla. È un piacere vederlo giocare”.