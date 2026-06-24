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Lazio condannata dal TAS: niente rinnovo perché incinta, il caso Gothberg fa scuola

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 24/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Lazio condannata dal TAS: niente rinnovo perché incinta, il caso Gothberg fa scuola

La sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport segna un precedente storico nel calcio femminile.

Il precedente

Una decisione destinata a lasciare il segno nel mondo del calcio femminile. Il caso di Maja Gothberg, ex giocatrice della Lazio Women, si chiude infatti con una sentenza che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella tutela delle atlete professioniste e dei diritti legati alla maternità. Un pronunciamento che rafforza l’applicazione delle norme FIFA e apre la strada a possibili casi analoghi in futuro.

La sentenza del TAS

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il TAS di Losanna ha accolto il ricorso presentato dalla calciatrice svedese e ha condannato la Lazio al pagamento di un risarcimento economico. Al centro della vicenda il mancato rinnovo del contratto dopo la scoperta della gravidanza della giocatrice. Si tratta della prima decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport che riconosce formalmente una violazione delle norme FIFA sulla protezione della maternità da parte di una società calcistica, un precedente destinato a fare giurisprudenza.

Le parole di Gothberg

Soddisfatta Maja Gothberg, che ha sottolineato il valore umano e simbolico della battaglia portata avanti. “Questa vicenda non riguardava soltanto il calcio, ma il diritto a essere trattata in modo equo e con rispetto in un momento importante della mia vita. La sentenza dimostra che la gravidanza non dovrebbe mai essere considerata un problema o un motivo per negare opportunità professionali a una calciatrice”, ha dichiarato l’ex biancoceleste, rivendicando l’importanza di una decisione che potrebbe rappresentare una svolta per tutto il movimento.

#Fifa #Gothberg #Lazio

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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