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Zago premia i difensori italiani: Mancini in cima, citati anche Calafiori e Bastoni – VIDEO

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 28/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Zago premia i difensori italiani: Mancini in cima, citati anche Calafiori e Bastoni – VIDEO

Uno spunto interessante sulle valutazioni di un ex difensore di alto livello. Le parole di Antonio Carlos Zago permettono infatti di riflettere su alcuni dei profili più affidabili del calcio italiano attuale, con un occhio anche a giocatori legati alla Roma.

A riportare le dichiarazioni è Sportitalia, che ha intervistato l’ex giallorosso durante l’evento “Operazione Nostalgia”, occasione in cui Zago si è prestato a stilare una personale classifica dei migliori difensori italiani.

Nel dettaglio, il brasiliano ha speso parole importanti per Gianluca Mancini: “A me piace molto, anche quando non attraversa un buon momento è forte, è uno che lascia tutto in campo”. Nella sua lista spazio anche a Riccardo Calafiori, apprezzato per la capacità di impostare e uscire palla al piede, e ad Alessandro Bastoni, ormai punto fermo della difesa azzurra. Un riconoscimento significativo soprattutto per Mancini, sempre più centrale nel progetto della Roma e pronto a rinnovare il proprio contratto, anche grazie alla fiducia di Gian Piero Gasperini, che lo conosce bene dai tempi dell’Atalanta.

https://www.instagram.com/reel/DWb1rIXiN9V/?igsh=MW03MDNwN3YwbGdlcw==

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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