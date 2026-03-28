Uno spunto interessante sulle valutazioni di un ex difensore di alto livello. Le parole di Antonio Carlos Zago permettono infatti di riflettere su alcuni dei profili più affidabili del calcio italiano attuale, con un occhio anche a giocatori legati alla Roma.

A riportare le dichiarazioni è, che ha intervistato l’ex giallorosso durante l’evento “Operazione Nostalgia”, occasione in cuisi è prestato a stilare una personale classifica dei migliori difensori italiani.

Nel dettaglio, il brasiliano ha speso parole importanti per: “A me piace molto, anche quando non attraversa un buon momento è forte, è uno che lascia tutto in campo”. Nella sua lista spazio anche a, apprezzato per la capacità di impostare e uscire palla al piede, e ad, ormai punto fermo della difesa azzurra. Un riconoscimento significativo soprattutto per, sempre più centrale nel progetto dellae pronto a rinnovare il proprio contratto, anche grazie alla fiducia di, che lo conosce bene dai tempi

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