Soulé fuori dai piani della Roma: tra Arabia e big europee si apre il caso

La Roma accelera sulle cessioni e mette in discussione anche uno dei nomi più giovani del progetto.

Roma cambia rotta

La Roma avrebbe comunicato a Matías Soulé la necessità di trovare una nuova sistemazione già entro luglio. Il club giallorosso deve generare plusvalenze utili per chiudere gli accordi con l’Uefa e liberare spazio per nuovi innesti offensivi. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, nel progetto di Gian Piero Gasperini, infatti, Soulé rientra tra i sacrificabili insieme ad altri elementi della trequarti, in un contesto in cui anche Paulo Dybala è vicino al rinnovo e centrale nei piani tecnici.

Arabia in pole position

Europa alla finestra

Sul fronte mercato, le piste più calde portano in. In particolare,sarebbero pronte a soddisfare le richieste della, vicine ai, oltre a un ingaggio molto elevato per il giocatore. L’idea è quella di convincerea dire sì a un campionato già rifiutato in passato, ma oggi tornato con maggiore forza economica.

Non mancano, infine, le alternative europee. Borussia Dortmund, Stoccarda e Aston Villa restano alla finestra dopo i primi sondaggi, senza però aver ancora mosso passi concreti. La sensazione è che la decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane, con la Roma intenzionata a chiudere rapidamente il dossier per sistemare i conti e sbloccare il mercato in entrata.