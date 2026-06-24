ULTIM'ORA
Calciomercato Roma: Reynolds nel mirino di Rennes e Rangers Futuro Koné: i top club inglesi osservano il centrocampista della Roma Soulé fuori dai piani della Roma: tra Arabia e big europee si apre il caso Lazio condannata dal TAS: niente rinnovo perché incinta, il caso Gothberg fa scuola Wesley non molla: lavoro anche in vacanza e messaggio chiaro ai tifosi della Roma Roma, occhi in Premier: Bergvall stuzzica Gasperini, torna di moda anche O’Riley Serie A, si riparte in prima serata: ufficiali gli orari delle prime giornate Pulisic tentato dagli USA: offerta monstre da New York, la Roma osserva Dybala e Celik subito, poi il sì di Pellegrini Calciomercato Roma, in arrivo due offerte dall’Arabia per Soulé
CALCIOMERCATO
BREAKING

Soulé fuori dai piani della Roma: tra Arabia e big europee si apre il caso

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 24/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Soulé fuori dai piani della Roma: tra Arabia e big europee si apre il caso

La Roma accelera sulle cessioni e mette in discussione anche uno dei nomi più giovani del progetto.

Roma cambia rotta

La Roma avrebbe comunicato a Matías Soulé la necessità di trovare una nuova sistemazione già entro luglio. Il club giallorosso deve generare plusvalenze utili per chiudere gli accordi con l’Uefa e liberare spazio per nuovi innesti offensivi. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, nel progetto di Gian Piero Gasperini, infatti, Soulé rientra tra i sacrificabili insieme ad altri elementi della trequarti, in un contesto in cui anche Paulo Dybala è vicino al rinnovo e centrale nei piani tecnici.

Arabia in pole position

Sul fronte mercato, le piste più calde portano in Arabia Saudita. In particolare, Al-Ahli e Al-Ittihad sarebbero pronte a soddisfare le richieste della Roma, vicine ai 40 milioni di euro, oltre a un ingaggio molto elevato per il giocatore. L’idea è quella di convincere Soulé a dire sì a un campionato già rifiutato in passato, ma oggi tornato con maggiore forza economica.

Europa alla finestra

Non mancano, infine, le alternative europee. Borussia Dortmund, Stoccarda e Aston Villa restano alla finestra dopo i primi sondaggi, senza però aver ancora mosso passi concreti. La sensazione è che la decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane, con la Roma intenzionata a chiudere rapidamente il dossier per sistemare i conti e sbloccare il mercato in entrata.

#asr #asroma #Aston Villa #Borussia Dortmund #Mercato #Roma #soule #Stoccard #Uefa

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182412 articoli

ARTICOLI CORRELATI