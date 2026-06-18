Il nuovo stadio della Roma prende forma: Curva Sud da 23 mila posti, boulevard verde e tecnologia d’avanguardia

Il sogno del nuovo stadio della Roma a Pietralata è sempre più vicino a diventare realtà.

Dimensioni, Curva Sud e aree verdi

L’area complessiva del progetto si estenderà su oltre 270 mila metri quadrati, con un forte impatto dedicato al verde e agli spazi pubblici. La lunga relazione tecnica pubblicata da Roma Capitale svela i numeri, infatti il nuovo stadio avrà una capienza totale di 60.605 posti, con una Curva Sud destinata a diventare uno dei simboli dell’impianto: quasi 23 mila posti distribuiti tra settore centrale e ali laterali, un vero e proprio “muro giallorosso” ispirato ai grandi stadi europei. Previsti inoltre oltre 9 mila posti premium e hospitality, un museo con store da oltre 3.600 metri quadrati e due grandi parchi destinati a vivere anche lontano dai giorni delle partite.

Il boulevard e l’esperienza dei tifosi

Tecnologia e sicurezza al centro

Uno degli elementi più suggestivi sarà il, un percorso pedonale immerso nel verde che collegherà lo stadio alla stazione. Pensato per favorire un flusso ordinato e sicuro, sarà arricchito da aree di sosta e zone ombreggiate. L’accesso all’impianto sarà regolato da diversi livelli di controllo, con verifica dei documenti, metal detector e tornelli elettronici. Il settore ospiti avrà un percorso completamente separato e dedicato.

Grande attenzione è stata riservata agli aspetti legati alla sicurezza. L’impianto sarà dotato di un sistema avanzato di videosorveglianza e di speciali scanner integrati sotto l’asfalto per il controllo dei veicoli diretti ai parcheggi interrati. Telecamere e sensori analizzeranno il sottoscocca delle auto in tempo reale, mentre l’intera area esterna sarà monitorata attraverso un sistema di sicurezza integrato. I varchi d’accesso saranno dimensionati per garantire l’ingresso di tutti gli spettatori entro un’ora e mezza dall’inizio degli eventi.

Un’identità tutta romanista

L’architettura del nuovo impianto sarà profondamente legata alla storia del club. Sulla facciata sud spiccherà la scritta “Roma 1927”, mentre su quella nord sarà integrato lo stemma della società. Anche l’acustica è stata studiata nei minimi dettagli: la copertura e le pareti interne saranno progettate per amplificare il tifo e migliorare l’atmosfera durante le partite, limitando allo stesso tempo la dispersione del rumore verso l’esterno. Il risultato sarà uno stadio moderno, sostenibile e pensato per diventare un simbolo della città e della romanità per le prossime generazioni.