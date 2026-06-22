Reijnders sostiene Malen: “Alla Roma ha dimostrato tutto il suo valore”

Fiducia totale dell’Olanda nell’attaccante giallorosso

Tijjani Reijnders prende le difese di Donyell Malen e conferma la piena fiducia della Nazionale olandese nei confronti dell’attaccante della Roma. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha commentato il momento vissuto dal compagno di squadra, che con la maglia degli Orange non è ancora riuscito a trovare la prima rete nonostante le recenti apparizioni. L’attaccante giallorosso, protagonista di un buon rendimento da quando è approdato nella Capitale, sta attraversando una fase diversa con la selezione nazionale. Nonostante ciò, Reijnders ha voluto evidenziare l’importanza del suo contributo e le qualità che continua a mettere al servizio della squadra.

“È la nostra punta. Ciò che ha fatto con la Roma è sotto gli occhi di tutti”.

L’ex centrocampista del Milan ha inoltre ricordato le difficoltà che caratterizzano il campionato italiano, sottolineando il percorso compiuto da Malen in Serie A.

“Ho giocato in Italia, so quanto sia difficile. Ci fidiamo di lui”.

Parole che rappresentano un chiaro attestato di stima nei confronti dell’attaccante romanista, soprattutto alla luce delle recenti osservazioni del commissario tecnico Ronald Koeman e della sostituzione all’intervallo nella gara vinta dall’Olanda contro la Svezia. Nonostante le critiche e il momento poco brillante sotto porta, la fiducia del gruppo nei confronti di Malen resta dunque immutata.