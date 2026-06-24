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Calciomercato Roma: Reynolds nel mirino di Rennes e Rangers

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 24/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma: Reynolds nel mirino di Rennes e Rangers

I giallorossi seguono gli sviluppi grazie alla percentuale sulla futura cessione

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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