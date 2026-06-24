Calciomercato Roma: Reynolds nel mirino di Rennes e Rangers

I giallorossi seguono gli sviluppi grazie alla percentuale sulla futura cessione
La Roma osserva con interesse la situazione legata a Bryan Reynolds, ceduto al Westerlo nell’ambito di un’operazione che ha garantito al club capitolino un incasso di 3,5 milioni di euro e il diritto al 25% sulla futura rivendita del giocatore.
Il Rennes avrebbe già presentato un’offerta da 3,8 milioni di euro alla società belga per assicurarsi il terzino statunitense. Sul calciatore, però, non c’è soltanto il club francese: anche i Rangers stanno seguendo con attenzione il profilo dell’esterno difensivo. Per questo motivo la Roma resta alla finestra, consapevole che un’eventuale cessione potrebbe generare un ulteriore introito grazie alla clausola concordata al momento della vendita. Al momento, tuttavia, il Westerlo non sembra disposto a privarsi del giocatore con facilità.
La società belga, infatti, valuta Reynolds circa 6 milioni di euro e non avrebbe intenzione di prendere in considerazione offerte inferiori a tale cifra. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se Rennes o Rangers decideranno di aumentare i propri investimenti per convincere il club a lasciar partire il difensore.