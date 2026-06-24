Roma, nuova iniezione di liquidità: in arrivo circa 20 milioni da IMG

Le risorse aggiuntive aiutano il club nella corsa agli obiettivi di bilancio

La Roma può accogliere con favore una notizia importante sul fronte finanziario. In vista della chiusura dell’esercizio prevista per il 30 giugno, il club giallorosso è impegnato nell’aumentare i propri ricavi per rispettare gli impegni previsti dal settlement agreement con la UEFA e migliorare i conti societari.

La dirigenza continua a lavorare sul mercato per generare ulteriori entrate attraverso alcune cessioni, senza escludere la possibilità di valutare offerte significative per elementi di primo piano della rosa. Tra i nomi maggiormente attenzionati figurano Matías Soulé e Manu Koné. Nel frattempo, però, arriva un importante sostegno economico. Come riportato da Filippo Biafora, sono stati confermati i pagamenti di IMG destinati alla Lega Serie A nell’ambito delle questioni legate ai diritti televisivi internazionali. Le operazioni di trasferimento delle somme sarebbero già iniziate da diversi giorni e porteranno benefici anche alle casse giallorosse.

Un aiuto concreto per la chiusura del bilancio

La società capitolina riceverà infatti circa 20 milioni di euro, distribuiti in più tranche. Un introito significativo che contribuirà ad aumentare i ricavi registrati nel bilancio in chiusura a fine mese.