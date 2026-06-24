La stagione 26/27 della Roma è sempre più vicina ad iniziare e la Lega ha già ufficializzato alcune date e orari di alcune partite.

Oltre alla notizia arrivata oggi pomeriggio delle date e orari delle prime cinque giornate di Serie A, la Lega ha ufficializzato anche il tabellone della Coppa Italia.

Date e avversarie della Roma agli ottavi