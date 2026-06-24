La stagione 26/27 della Roma è sempre più vicina ad iniziare e la Lega ha già ufficializzato alcune date e orari di alcune partite.
Oltre alla notizia arrivata oggi pomeriggio delle date e orari delle prime cinque giornate di Serie A, la Lega ha ufficializzato anche il tabellone della Coppa Italia.
Date e avversarie della Roma agli ottavi
La Roma
scenderà in campo come al solito agli ottavi di finale
. Il primo turno dei giallorossi è in programma o il 2 dicembre
, o il 16 dicembre
oppure il 13 gennaio
, dipenderà tutto anche dagli impegni europei. Sono cinque le squadre che possono incrociare i giallorossi, una sola di Serie A, il Cagliari.
Oppure, l’avversaria, potrebbe venire fuori tra Arezzo, Union Brescia, Hellas Verona e Virtus Entella.