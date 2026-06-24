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Coppa Italia, possibili date e avversarie della Roma: presente una sola squadra di Serie A

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 24/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Coppa Italia, possibili date e avversarie della Roma: presente una sola squadra di Serie A

La stagione 26/27 della Roma è sempre più vicina ad iniziare e la Lega ha già ufficializzato alcune date e orari di alcune partite.

Oltre alla notizia arrivata oggi pomeriggio delle date e orari delle prime cinque giornate di Serie A, la Lega ha ufficializzato anche il tabellone della Coppa Italia.

Date e avversarie della Roma agli ottavi

La Roma scenderà in campo come al solito agli ottavi di finale. Il primo turno dei giallorossi è in programma o il 2 dicembre, o il 16 dicembre oppure il 13 gennaio, dipenderà tutto anche dagli impegni europei. Sono cinque le squadre che possono incrociare i giallorossi, una sola di Serie A, il Cagliari. Oppure, l’avversaria, potrebbe venire fuori tra Arezzo, Union Brescia, Hellas Verona e Virtus Entella.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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